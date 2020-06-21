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النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الليبي: مصر تسعى لوقف الاقتتال بين الليبيين

01:51 م الأحد 21 يونيو 2020
النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الليبي: مصر تسعى لوقف الاقتتال بين الليبيين

المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي

طرابلس - أ ش أ

أعرب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الليبي أحميد حومة، بما جاء في كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال تفقده أمس السبت، قوات الجيش المصري على الحدود الغربية لمصر مع ليبيا، حول الوضع الليبي.

وقال حومة - في تصريح أوردته بوابة أفريقيا الأخبارية، اليوم الأحد - إن تصريحات الرئيس السيسي متناغمة مع "إعلان القاهرة " لحل الأزمة الليبية، مشيرا إلى أن دور مصر يهدف لوقف "الاقتتال" بين الليبيين، ويحافظ على الأمن القومي العربي، خاصة مع تدخل تركيا في الشأن الليبي.

وأكد على دور مصر المحوري في الأزمة الليبية، مشددا على أن مصر تهمها مصلحة الشعب الليبي ، وأنها تسعى للوصول لحل سياسي ينهي الأزمة الراهنة.

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مجلس النواب الليبي أحميد حومة الرئيس عبدالفتاح السيسي الجيش المصري

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