هل تشهد أسعار الياميش والمكسرات انخفاضًا في رمضان؟.. الشعبة تُجيب

كتب : حسن مرسي

08:52 م 16/01/2026

الياميش والمكسرات

كشف محمد الشيخ، رئيس شعبة العطارة، عن التوقعات الأولية لأسعار ياميش شهر رمضان المعظم لعام 2026، مشيرًا إلى أن هذه الأسعار ستشهد انخفاضًا طفيفًا مقارنةً بأسعار العام الماضي 2025، وهو ما يمثل بشرى إيجابية للمواطنين مع اقتراب الشهر الكريم.

وقال الشيخ خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "الشمس"، إن سعر كيلو البلح المحلي عالي الجودة القادم من مناطق الوادي الجديد والواحات وسيوة سيبلغ نحو 60 جنيهًا للمستهلك النهائي، وهو سعر أقل من ذي قبل، بينما سيتراوح سعر البلح المستورد الفاخر حول 200 جنيه للكيلو جرام.

وأضاف رئيس الشعبة أن سعر العلبة المتوسطة من البلح المحلي، والتي تزن حوالي 5 كيلوجرامات، سيصل للمستهلك بحوالي 300 جنيه، مؤكدًا أن أسعار البلح المحلي تعتبر "من الأسعار المتوسطة والمناسبة" للمواطن العادي، ولا يوجد فيها أي زيادات غير مبررة هذا العام.

ولفت إلى أن سعر كيلو الزبيب المصري الذهبي سيسجل نحو 170 جنيهًا، بينما يبقى سعر الزبيب السوداني في متناول الجميع، مشيرًا أيضًا إلى أن سعر كيلو جوز الهند سيصل إلى حوالي 260 جنيهًا.

وأوضح الشيخ أن أسعار قمر الدين السوري ستبدأ من 70 إلى 80 جنيهًا للكيلو، مع وجود أنواع أخرى بجودة أقل تباع بحوالي 45 جنيهًا، موضحًا أن وصول سعره في بعض المناطق المميزة أو المحال الراقية إلى 150 جنيهًا يرجع إلى عوامل الموقع والهامش التجاري وليس إلى ارتفاع في سعر الجملة الأصلي.

