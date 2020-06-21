أكثر الكلمات إنتشاراً

المعاشات سد النهضة فيروس كورونا إعلان القاهرة جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

كورونا في سويسرا: الإصابات 31 ألفا و243 والوفيات 1956

09:35 ص الأحد 21 يونيو 2020
كورونا في سويسرا: الإصابات 31 ألفا و243 والوفيات 1956

أرشيفية

زيورخ- (د ب أ):

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض(كوفيد-19) في سويسرا إلى 31,243 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الأحد بتوقيت زيورخ (05:30 بتوقيت جرينتش)، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في سويسرا جراء الفيروس بلغت 1956 حالة. وتعافى 28,900 شخص من المصابين حتى الآن .

ومر نحو 16 أسبوعا منذ الإعلان عن أول حالة إصابة في سويسرا.

فيروس كورونا سويسرا جامعة جونزهوبكنز

الخبر التالى:

فيروس كورونا: خمسة أسباب تجعل وضع اليمن أكثر خطورة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 53758

    عدد المصابين

  • 14327

    عدد المتعافين

  • 2106

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 8863037

    عدد المصابين

  • 4718284

    عدد المتعافين

  • 464892

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:كورونا في 24 ساعة| العالم يقترب من 9 مليون مصابًا و3 نصائح من الصحة العالمية للطلاب