محافظ الوادي الجديد يتفقد مقار لجان امتحانات الثانوية العامة

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

تفقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم السبت، مقار لجان الامتحانات بمدرسة نجيب محفوظ الثانوية بنات بالخارجة، وذلك في إطار الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة، التي تبدأ غدا بلجان المحافظة البالغ عددها ١٢ لجنة تستقبل ١٨٤١ طالبًا وطالبة.

وجه "الزملوط"، بضرورة منع أي تجمعات للطلاب، وذويهم خارج اللجان بعد انتهاء الامتحان وذلك كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا.

وتابع المحافظ، تجهيز اللجان بكافة التجهيزات اللازمة، وتأكد من عدم وجود كثافة باللجان والالتزام بالعدد المحدد وهو ١٤ طالبًا أو طالبة.