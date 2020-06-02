كوريا الجنوبية تسجل 38 إصابة جديدة بكورونا.. ووفاة واحدة

سول- (أ ش أ):



أعلنت المراكز الكورية الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، صباح اليوم الثلاثاء، تسجيل 38 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا حتى منتصف ليلة يوم أمس، لتبلغ حصيلة الإصابات في البلاد 11,541، بينما بلغ إجمالي الوفيات 272 بزيادة حالة وفاة واحدة.

ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية عن بيان أصدرته المراكز أنه من بين الـ38 حالة إصابة جديدة، كانت 37 حالة من انتقال العدوى داخليًا، وحالة واحدة من إجراءات الحجر الصحي.

وتصاعدت المخاوف من إمكانية انتشار الوباء انطلاقا من الكنائس بعد اكتشاف حالات الإصابة المرتبطة بتجمعات الكنائس بصورة مستمرة في بعض المدن في إقليم كيونجكي وإنتشون غرب سول مباشرة.