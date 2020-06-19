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بريطانيا وفرنسا وألمانيا تعلن الموافقة على تمديد حظر الأسلحة على إيران

07:12 م الجمعة 19 يونيو 2020
بريطانيا وفرنسا وألمانيا تعلن الموافقة على تمديد حظر الأسلحة على إيران

وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب

وكالات:

أعلنت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، الموافقة على تمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

هذا وأكدت الثلاثي الأوروبي أنه لا ينوي دعم جهود الولايات المتحدة الرامية إلى استئناف العقوبات الأممية ضد إيران، محذرة من أن هذا التحرك قد يلحق ضررا كبيرا بمجلس الأمن الدولي.

وأعرب وزراء الخارجية البريطاني دومينيك راب، والفرنسي جان إيف لودريان، والألماني هايكو ماس، في بيان مشترك صدر في أعقاب اجتماع عقدوه الجمعة في برلين، عن قناعتهم الثابتة بأن أي محاولات أحادية الجانب تهدف إلى إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران "ستعود بعواقب سلبية خطيرة على مجلس الأمن".

وتابعوا: "لن ندعم مثل هذا القرار الذي لا يتماشى مع مساعينا الحالية الرامية إلى الحفاظ على خطة العمل الشاملة المشتركة"، الاتفاق النووي المبرم بين طهران ومجموعة 5+1 عام 2015.

دومينيك راب ألمانيا فرنسا جان إيف لودريان إيران بريطانيا هايكو ماس

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