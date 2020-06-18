السعودية: 48 وفاة و4757 إصابة جديدة بفيروس كورونا
الرياض- (د ب أ):
أعلنت وزارة الصحة السعودية، الخميس، تسجيل 48 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في المملكة إلى 1139حالة.
وأشارت الوزارة في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني اليوم إلى تسجيل 4757 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 145991 حالة.
ولفتت إلى تسجيل 2253 حالة شفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 93,915.
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