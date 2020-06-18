أكثر الكلمات إنتشاراً

المعاشات سد النهضة فيروس كورونا إعلان القاهرة جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

السعودية: 48 وفاة و4757 إصابة جديدة بفيروس كورونا

03:24 م الخميس 18 يونيو 2020
السعودية: 48 وفاة و4757 إصابة جديدة بفيروس كورونا

فيروس كورونا

الرياض- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة السعودية، الخميس، تسجيل 48 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في المملكة إلى 1139حالة.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني اليوم إلى تسجيل 4757 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 145991 حالة.

ولفتت إلى تسجيل 2253 حالة شفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 93,915.

فيروس كورونا وزارة الصحة السعودية السعودية كوفيد 19

الخبر التالى:

قطر: 4 وفيات و1267 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 49219

    عدد المصابين

  • 13141

    عدد المتعافين

  • 1850

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 8282519

    عدد المصابين

  • 4026150

    عدد المتعافين

  • 446257

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:أزمة المحتجزين وإعلان القاهرة.. السيسي يجتمع برئيس المخابرات العامة