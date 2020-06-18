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تقرير: خلافات حزبية أوقفت اتصالات إسرائيل وأمريكا بشأن "خطة الضم"

11:28 ص الخميس 18 يونيو 2020
تقرير: خلافات حزبية أوقفت اتصالات إسرائيل وأمريكا بشأن "خطة الضم"

بنيامين نتانياهو

تل أبيب- (د ب أ):

أفادت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية بأن الاتصالات بين إسرائيل والولايات المتحدة حول خطة الضم توقفت بسبب الخلافات بين حزبي "ليكود" و"أزرق أبيض" بهذا الشأن.

ونقلت عن مصادر مطلعة أن الإدارة الأمريكية أوضحت أنه "لا يمكن دفع هذه الخطة قدما في ظل الانقسام بين الحزبين".

من جانبها، ذكرت هيئة البث الإسرائيلي أنه من من المقرر عقد جلسة بين رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، زعيم حزب "ليكود"، وبين وزير الدفاع بيني جانتس، زعيم "أزرق أبيض"، خلال الأيام المقبلة بهدف ردم الهوة وعرض موقف متفق عليه على واشنطن.

وفي السياق، ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن رئيس الوزراء ينوي عرض خطة الضم على الحكومة للمصادقة عليها حتى في حال استمرار رفض أزرق أبيض. وأضافت أن نتنياهو قال لدوائر مغلقة إنه إذا ما تمت عرقلة تمرير الخطة فإنه لن يتردد في اللجوء إلى انتخابات.

بنيامين نتانياهو أمريكا إسرائيل بيني جانتس

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