الخطوط الجوية القطرية تخفض أجور عددا من طياريها بنسبة 25 في المئة

الدوحة - (د ب أ)

خفضت شركة الخطوط الجوية القطرية، أجور مجموعة من طياريها بنسبة تصل إلى 25 في المئة، مع اعتزامها الاستغناء عن عدد من الموظفين في إطار إجراءات خفض النفقات لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على صناعة الطيران العالمية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن مدير التشغيل لعمليات الرحلات في الشركة القطرية جاسم الهارون وجه إلى أطقم الركب الطائر في الشركة خطابا يوم 4 يونيو الحالي يبلغهم فيه بخفض الأجر الأساسي لفئتي الطيارين بمقدار الربع تقريبا وخفض أجور الطيارين الأحدث بنسبة 15 في المئة، ولن يشمل التخفيض الطيارين من حملة الجنسية القطرية.

كانت الشركة المملوكة للدولة قد ذكرت في الشهر الماضي أنها تحتاج إلى خفض قوة العمل لديها بنسبة 20 في المئة، للتكيف مع التراجع في الطلب على السفر بعد تفشي جائحة كورونا والتي دفعت الكثير من الحكومات إلى إغلاق حدودها للحد من تفشي الفيروس.

وبحسب خطاب الهارون فإن جميع أطقم الركب الطائر سيتأثرون بخطة خفض النفقات.

وبحسب الموقع الإلكتروني لشركة الخطوط الجوية القطرية، فهي تضم أكثر من 46 ألف موظف بما يعني أن خطة شطب الوظائف ستشمل حوالي 9200 موظف. وتنفذ شركات الطيران في مختلف أنحاء العالم إجراءات مماثلة لخفض النفقات والقوة العاملة بسبب تداعيات جائحة كورونا.

ورفض متحدث باسم الخطوط الجوية القطرية التعليق على رسالة الهارون إلى الطيارين.