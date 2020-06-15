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البرلمان الليبي: تدخل تركيا يسعى لتحويل ليبيا لساحة حرب إقليمية

05:48 م الإثنين 15 يونيو 2020
البرلمان الليبي: تدخل تركيا يسعى لتحويل ليبيا لساحة حرب إقليمية

مجلس النواب الليبي

طرابلس - )أ ش أ):
أكد مجلس النواب الليبي، أن تدخل تركيا يسعى لتحويل ليبيا لساحة حرب إقليمية، داعيا المجتمع الدولي لوقف التدخل التركي في البلاد.
وذكر المجلس، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية اليوم الاثنين، أن الوضع في البلاد ينذر بكارثة ستطال أوروبا، مثمنا في الوقت ذاته الموقف الفرنسي من التدخل التركي بليبيا.
جدير بالذكر أن باريس صعدت موقفها، أمس الأحد، تجاه التدخلات التركية في ليبيا، واصفة إياها بـ"غير المقبولة" مؤكدة أن فرنسا لا يمكنها السماح بذلك.
وأشارت الرئاسة الفرنسية ،التي تكثف منذ أشهر انتقاداتها للأطماع الإقليمية التركية، إلى أنها لاحظت سياسة أكثر عدوانية وتصلبا من قبل تركيا مع نشر سبع سفن قبالة ليبيا وانتهاك الحظر المفروض على التسليح.
وشدد على أن الأتراك يتصرفون بطريقة غير مقبولة عبر استغلال حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ولا يمكن لفرنسا السماح بذلك.

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