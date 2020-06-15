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روسيا تطرد دبلوماسيين اثنين بالسفارة التشيكية

01:12 م الإثنين 15 يونيو 2020
روسيا تطرد دبلوماسيين اثنين بالسفارة التشيكية

وزارة الخارجية الروسية

موسكو - أ ش أ
طردت روسيا دبلوماسيين اثنين بالسفارة التشيكية في موسكو واعتبرتهما غير مرغوب بهما على الأراضي الروسية.
وذكر بيان لوزارة الخارجية الروسية اليوم الاثنين، أنه استنادا لمبدأ التعامل بالمثل وللمادة 9 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، تم اعتبار موظفين اثنين بالسفارة التشيكية في موسكو شخصين غير مرغوب بهما، وتم إبلاغهما بمغادرة أراضي روسيا الاتحادية مع أفراد أسرتيهما بحلول نهاية يوم 17 يونيو الجاري.
وكانت براغ قد طردت دبلوماسيين روسيين مؤخرا على خليفة جلب أحدهما مادة سامة إلى الأراضي التشيكية.

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وزارة الخارجية الروسية موسكو روسيا

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