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أستراليا تعرب عن قلقها وحزنها بشأن مواطن أسترالي حُكم عليه بالإعدام في الصين

11:48 ص الإثنين 15 يونيو 2020
أستراليا تعرب عن قلقها وحزنها بشأن مواطن أسترالي حُكم عليه بالإعدام في الصين

رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون

كانبرا- (د ب أ):
قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون إنه حزين وقلق بشأن مواطن أسترالي تم الحكم عليه بالإعدام في الصين مؤخرا.
وقال موريسون للبرلمان في كانبرا اليوم الاثنين "أنا والحكومة نشعر بعميق الحزن والقلق بسبب الحكم على مواطن أسترالي، وهو السيد كارم جليسبي، بالإعدام في الصين".
وأضاف: "مشاعرنا معه ومع عائلته وأحبائه."
وأوضح موريسون أن الحكومة ستستمر في دعم جليسبي، وأنها قد أثارت قضيته مع النظراء الصينيين، مضيفا أن السلطات الأسترالية تعمل على تأمين حريته.
وقد تم الحكم على جليسبي، 56 عاما، بمحكمة الشعب المتوسطة في جوانجتشو أمس الاول السبت، وأمامه عشرة أيام للطعن على الحكم. وكان قد تم القبض عليه في عام 2013 بحيازة أكثر من 5ر7 كيلوجرام من الميثامفيتامين في أمتعته.
ويشار إلى أن جليسبي عمل كممثل قبل أن يصير مستثمرا تجاريا.
ويأتي حكم الإعدام في ظل وجود خلاف سياسي وتجاري حالي بين الصين وأستراليا.
ويواجه مهربو المخدرات المدانون في الصين عقوبات بالسجن لمدد طويلة أو عقوبة الإعدام.
ومن بين الأجانب الذين أعدمتهم الصين سابقا بتهم تتعلق بالمخدرات، مواطن ياباني في 2014 وفلبينية في 2013 وبريطاني في 2009.
وفي العام الماضي ، حكمت الصين على كنديين اثنين بالإعدام بتهمة ارتكاب جرائم تتعلق بالمخدرات بعد اعتقال المسؤولة التنفيذية لشركة هواوي مينج وانزهو في فانكوفر.

سكوت موريسون كانبرا أستراليا

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