فيروس كورونا: إعادة فتح الحدود بين دول أوروبية بعد ثلاثة أشهر من الإغلاق
عواصم عالمية- (بي بي سي):
بدأت اليوم عملية إعادة فتح المزيد من الحدود والمعابر الحدودية بين عدة دول أوروبية بعد نحو ثلاثة أشهر من الإغلاق بسبب تفشي فيروس كورونا.
وكان الاتحاد الأوروبي قد نصح الدول الأعضاء بفتح الحدود للسماح بسفر مواطني دول الاتحاد للمساعدة في دعم الأوضاع الاقتصادية التي تضررت بشدة جراء الوباء.
وقال الاتحاد الأوروبي إنه لم تعد هناك حاجة لإغلاق الحدود بعد أن طبقت الدول الاعضاء إجراءات احترازية أخرى مثل التباعد الاجتماعي.
إلا أن بعض الدول قررت الإبقاء على بعض القيود على حرية التنقل، حيث ستظل الحدود مغلقة بين فرنسا وإسبانيا، كذلك قالت السويد إن هناك تمييزا غير مبرر بحقها بعد أن رفضت جاراتها الاسكندنافية السماح لمواطني السويد بالدخول بسبب معدل الوفيات والإصابات الكبير نسبيا في البلاد.
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