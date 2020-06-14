بوتين: نسير صوب الخروج من جائحة كورونا بأقل الخسائر
موسكو- (أ ش أ):
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد أن بلاده تسير صوب الخروج من أزمة جائحة فيروس "كورونا" بأقل الخسائر.
وأضاف بوتين - في تصريح أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية - أنه وفقا للتقارير والأرقام ، فإن هناك خسائر تكبدتها بلاده وأزمات تعرضت لها ، مشيرا إلى أن روسيا تسير على النهج الصحيح بوتيرة جيدة، والعمل على الخروج من جائحة فيروس "كورونا " بأقل الخسائر .
وشدد على أن الحكومة الفيدرالية والسلطات الإقليمية تعمل دوما "كفريق واحد" خلال أزمة الوباء.
يذكر أن الرئيس الروسي، قد أعلن إنهاء العطلة العامة في عموم البلاد في 11 مايو الماضي، فيما كان يتعين على الأقاليم اتخاذ القرارات حول تمديد القيود الصحية أو رفعها بناء على الوضع الوبائي.
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