أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا إعلان القاهرة جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

بوتين: نسير صوب الخروج من جائحة كورونا بأقل الخسائر

01:41 م الأحد 14 يونيو 2020
بوتين: نسير صوب الخروج من جائحة كورونا بأقل الخسائر

فلاديمير بوتين

موسكو- (أ ش أ):
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد أن بلاده تسير صوب الخروج من أزمة جائحة فيروس "كورونا" بأقل الخسائر.
وأضاف بوتين - في تصريح أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية - أنه وفقا للتقارير والأرقام ، فإن هناك خسائر تكبدتها بلاده وأزمات تعرضت لها ، مشيرا إلى أن روسيا تسير على النهج الصحيح بوتيرة جيدة، والعمل على الخروج من جائحة فيروس "كورونا " بأقل الخسائر .
وشدد على أن الحكومة الفيدرالية والسلطات الإقليمية تعمل دوما "كفريق واحد" خلال أزمة الوباء.
يذكر أن الرئيس الروسي، قد أعلن إنهاء العطلة العامة في عموم البلاد في 11 مايو الماضي، فيما كان يتعين على الأقاليم اتخاذ القرارات حول تمديد القيود الصحية أو رفعها بناء على الوضع الوبائي.

هذا المحتوى من

فلاديمير بوتين موسكو فيروس كورونا

الخبر التالى:

وزير الإعلام اليمني: الحوثي يستغل أطفال اليمن ويزجهم بجبهات القتال

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 42980

    عدد المصابين

  • 11529

    عدد المتعافين

  • 1484

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 7817195

    عدد المصابين

  • 4011073

    عدد المتعافين

  • 430397

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:خروج 112 متعافيًا من عزل كورونا بالشرقية