أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا إعلان القاهرة جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

عريقات: فلسطين استطاعت حشد ائتلاف دولي داعم للقضية

01:23 م السبت 13 يونيو 2020
عريقات: فلسطين استطاعت حشد ائتلاف دولي داعم للقضية

صائب عريقات

رام الله- (أ ش أ):

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات اليوم السبت إن المواقف الدولية الأخيرة تؤكد أن فلسطين استطاعت حشد ائتلاف دولي داعم للقضية.

ووصف عريقات - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية - قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان المتعلق بأعضاء في حركة المقاطعة بالتاريخي، مشددا على أن من يستحق الإدانة هو الذي يرتكب الجرائم والاحتلال والاستيطان، ويعمل بالضم وليس من يعمل على وقف الجرائم بالطرق السلمية.

وأشار عريقات إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، كلّف مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، بطرح تشكيل ائتلاف دولي لمواجهة خطة الضم الإسرائيلية على الجمعية العامة للأمم المتحدة، فضلا عن رفع مستوى تمثيل اجتماع مجلس الأمن المقرر عقده في الـ24 من الشهر الجاري، ليكون على مستوى وزراء الخارجية وليس المندوبين.

ودعا الدول العربية إلى توفير شبكة أمان مالية لفلسطين كقرض مرحلي بقيمة 100 مليون دولار شهريا حتى تستطيع مواجهة التحديات المحدقة بالقضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن بلاده طالبت الاتحاد الأوروبي بموقف رسمي أوروبي يؤكد فرض عقوبات على إسرائيل حال نفذت خطة الضم، فضلا عن الاعتراف بالدولة الفلسطينية، باعتبار أن من يريد حل الدولتين، فإن عليه الاعتراف بدولة فلسطين.

هذا المحتوى من

صائب عريقات فلسطين حشد ائتلاف دولي منظمة التحرير الفلسطينية

الخبر التالى:

الصحة الإمارتية :491 إصابة جديدة بكورونا و 815 حالة شفاء

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 41303

    عدد المصابين

  • 11108

    عدد المتعافين

  • 1422

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 7477428

    عدد المصابين

  • 3791875

    عدد المتعافين

  • 419373

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:رئيسة بعثة صندوق النقد تكشف لمصراوي تفاصيل اتفاق مصر الجديد