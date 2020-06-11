كورونا في العالم: الإصابات أكثر من 7.36 مليون والوفيات 416 ألفا و201
عواصم العالم- (د ب أ):
ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في العالم إلى 7 ملايين و360 ألفا و906 حالات في مختلف أنحاء العالم حتى الساعة 04:17 الخميس، بحسب التوقيت العالمي الموحد "يو.تي.سي"، طبقا للبيانات التي جمعتها جامعة "جونز هوبكنز".
وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم إن الفيروس أدى إلى وفاة 416 ألف و201 شخص في مختلف أنحاء العالم.
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كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
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38284
عدد المصابين
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10289
عدد المتعافين
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1342
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
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7347323
عدد المصابين
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3442690
عدد المتعافين
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415173
عدد الوفيات
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