كورونا في العالم: الإصابات أكثر من 7.36 مليون والوفيات 416 ألفا و201

عواصم العالم- (د ب أ):

ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في العالم إلى 7 ملايين و360 ألفا و906 حالات في مختلف أنحاء العالم حتى الساعة 04:17 الخميس، بحسب التوقيت العالمي الموحد "يو.تي.سي"، طبقا للبيانات التي جمعتها جامعة "جونز هوبكنز".

وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم إن الفيروس أدى إلى وفاة 416 ألف و201 شخص في مختلف أنحاء العالم.