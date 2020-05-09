هولندا: إصابات كورونا تتجاوز 42 ألفًا والوفيات تتخطى 5 آلاف

إصابات كورونا تتجاوز 42 ألفًا في هولندا

أمستردام- (د ب أ):

ارتفع عدد الحالات المؤكد إصابتها بفيروس كورونا في هولندا إلى 42292 حتى الساعة السابعة والنصف بتوقيت أمستردام، بحسب البيانات التي جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" ووكالة أنباء بلومبرج.

ووصل عدد الوفيات في البلاد 5377، فيما تعافي 322 شخصا.

وانقضت قرابة عشرة أسابيع منذ تسجيل أول حالة في هولندا، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء بلومبرج اليوم السبت.