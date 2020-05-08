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ترامب يؤكد للملك سلمان دعمه لجهود السعودية للتوصل لحل سياسي باليمن

11:32 م الجمعة 08 مايو 2020
ترامب يؤكد للملك سلمان دعمه لجهود السعودية للتوصل لحل سياسي باليمن

دونالد ترامب

الرياض - (أ ش أ):

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، بالرئيس الأمريكي دونالد ترمب، جرى خلاله التأكيد على العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين وما حققته هذه العلاقة المتميزة من إنجازات في جميع المستويات.

وأكد الجانبان، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، حرصهما على استمرار جهودهما المشتركة لتعزيز أمن المنطقة واستقرارها.

وأشار خادم الحرمين الشريفين إلى جهود المملكة الرامية للوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن وإلى مبادرة التحالف بوقف إطلاق النار، دعما لجهود المبعوث الأممي في هذا الصدد.

ومن جهته، أكد الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة ملتزمة بحماية مصالحها وأمن حلفائها في المنطقة وتصميمها على مواجهة كل ما يزعزع الأمن والاستقرار فيها، مؤكداً دعم الولايات المتحدة الأمريكية للجهود المبذولة للوصل لحل سياسي للأزمة اليمنية.

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