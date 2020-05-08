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جونز هوبكنز: 2448 وفاة جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة

03:17 ص الجمعة 08 مايو 2020
جونز هوبكنز: 2448 وفاة جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة

أرشيفية

أفادت سكاي نيوز في نبأ عاجل أن عدد الوفيات في الولايات المتحدة الأمريكية بلغ 2448 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ، وفقا لجامعة جونز موبكنز.
وأكد البيت الأبيض، الخميس، إصابة أحد أفراد الجيش من العاملين في البيت الأبيض، بفيروس كورونا، فيما كشفت شبكة CNN أن المصاب هو أحد المساعدين الشخصيين للرئيس دونالد ترامب.

وقال نائب السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، هوجان جيدلي، في بيان إن "الفحوصات أثبتت عدم إصابة الرئيس ونائبه بالفيروس وهما بصحة جيدة".

والمساعد الذي ثبتت إصابته هو أحد أفراد البحرية ويقوم بمساعدة الرئيس في الأمور الشخصية، وهو عضو في وحدة عسكرية من النخبة مخصصة للبيت الأبيض تعمل غالبا بالقرب من الرئيس وعائلته.

وقال مصدر لشبكة CNN، إن ترامب كان منزعجًا عندما تم إبلاغه الأربعاء بأن أحد مساعديه مصاب بالفيروس، وقد تم إجراء اختبار ثان عليه من أجل التأكد.

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