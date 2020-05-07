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الجيش الليبي يشن سلسلة غارات على مواقع لميليشيات الوفاق شرق مصراتة

10:40 م الخميس 07 مايو 2020
الجيش الليبي يشن سلسلة غارات على مواقع لميليشيات الوفاق شرق مصراتة

الجيش الوطني الليبي

وكالات:

أعلن الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، أن سلاح الجو التابع له، شن سلسلة غارات على مواقع لميليشيات حكومة الوفاق، شرقي مدينة مصراتة، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

أعلن الجيش الوطنيّ الليبيّ، أنّه سيطلق عمليّةً عسكريّةً وصفها بالكبرى ضدّ قوّات حكومة الوفاق في البلاد.

وقال المتحدّث باسم الجيش الليبي أحمد المسماري، إنّ عمليتهم ستستهدف بسط السيطرة على كامل مدن غرب ليبيا، وانتزاعها من قبضة الميلشيات المسلّحة والمرتزقة السوريين.

وعقب هذا الإعلان، استقدم الجيش الوطنيّ تعزيزاتٍ عسكريّةً ضخمةً إلى محاورِ القتال

وفي المقابل، تتحشد قوّات حكومة الوِفاق المدعومة من النّظام التركيّ عسكريّاً في عددٍ من محاورِ العاصمة طرابلس.

الجيش الليبي حكومة الوفاق خليفة حفتر ليبيا

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