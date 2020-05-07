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السجن لمالكة صالون تجميل تحدّت الإغلاق

01:45 م الخميس 07 مايو 2020
السجن لمالكة صالون تجميل تحدّت الإغلاق

رفضت شيرلي لوثر الالتزام بالإغلاق

واشنطن- (بي بي سي):

عاقبت محكمة في ولاية تكساس الأمريكية مالكة صالون تجميل بالسجن لمدة أسبوع بعدما امتنعت عن وقف أعمالها بموجب القيود المفروضة بسبب وباء كورونا والتي تلزم بتعليق الأعمال غير الأساسية.

وحضرت شيلي لوثر، مالكة صالون "الا مود" في دالاس، جلسة المحكمة الثلاثاء بعد تحدّيها بلاغاً بالتوقف عن العمل وتقييد الحركة.

وقال القاضي إن بإمكانها تجنّب السجن لو اعتذرت عن فعلها "الأناني" وأغلقت الصالون ودفعت غرامة.

لكن لوثر رفضت، قائلة "إطعام أولادي ليس أنانية".

وكان على لوثر الالتزام بالإغلاق حتى يوم الجمعة فقط، لأنّ الولاية تخطط للسماح للصالونات باستئناف مزاولة الأعمال.

وغرّمت لوثر 7 آلاف دولار، كما تلقت تحذيراً بدفع غرامة قدرها 500 دولار عن كل يوم يظل الصالون مفتوحا، حتى يوم الجمعة.

وقال القاضي للوثر "تحكمنا سيادة القانون، لا يمكن للناس أن يقرروا بأنفسهم ما يفعلون وما لا يفعلون".

وأخبر محقق وضابط شرطة المحكمة أنهم رأوا زبائن داخل الصالون، بحسب صحيفة "تكساس تربيون".

وشوهدت لوثر في يوم 25 أبريل خلال تجمع للمطالبة برفع الإغلاق عن الولاية، حاملة البلاغ الذي تلقّته.

وفي الأسبوع الماضي، قالت لمتابعيها بموقع فيسبوك إن من حقها إبقاء الصالون مفتوحا.

وقالت في قاعة المحكمة للقاضي: "لابد أن أختلف معك سيدي حين تقو ل إنني أنانية، لأن إطعام أطفالي ليس أنانية. لديّ مصففو شعر يجوعون لأنهم يفضلون إطعام أطفالهم".

وتابعت: "لذا سيدي، إذا كنت تعتقد أن القانون أهم من إطعام الأطفال، فالرجاء المضي قدما في قرارك. لكن لن أغلق الصالون".

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واشنطن ولاية تكساس الأمريكية فيروس كورونا

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