نتنياهو: تدخل المحكمة العليا في اتفاق الائتلاف يجرنا انتخابات رابعة

تل أبيب - (د ب أ)

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال في إسرائيل بنيامين نتنياهو، بأنه إذا تدخلت المحكمة العليا سوف يزيد ذلك احتمالات إجراء انتخابات رابعة في البلاد.

جاءذلك ردا على سؤال في مؤتمر صحفي عن جلسات المحكمة العليا أمس واليوم بشأن التماسات ضد السماح له بتشكيل حكومة بموجب لائحة اتهام وضد صفقة الوحدة التناوبية غير المسبوقة التي وقعها مع رئيس حزب أزرق وأبيض بيني جانتس ،بحسب صحيفة"تايمز أوف إسرائيل".

وقال نتنياهو إنه فاز في الانتخابات وأن أي تدخل من جانب المحكمة سيكون "ضد إرادة الشعب".

وأضاف "لقد تم انتخابي بأغلبية الأصوات: حصل الليكود ، برئاستي ، على أصوات أكثر من أي حزب في تاريخ الدولة. هناك أغلبية كبيرة من الناس وفي الكنيست يريدون الحكومة التي سنقوم بتشكيلها ”.

ولم تبت المحكمة العليا بعد فيما إذا كان يحق لنتنياهو تشكل حكومة رغم وجود اتهامات جنائية ضده وما إذا كانت بنود الاتفاق الائتلافي دستورية أم تنتهك العرف.

وسوف يسفر الحكم المتوقع أن يصدر يوم الخميس عما إذا كانت إسرائيل سوف تخرج أخيرا من جمود سياسي قائم منذ 16 شهرا، في ظل انضمام نتنياهو وجانتس، أو ما إذا كان سيصبح حتميا إجراء انتخابات لرابع مرة خلال عام .

واستمع قضاة المحكمة لالتماسات مقدمة من مدافعين عن الديمقراطية ومناهضين للفساد وكذلك من سياسيين معارضين لاتفاق تشكيل الحكومة الائتلافية الذي توصل إليه نتنياهو وجانتس في نيسان/أبريل الماضي، ويتولى بموجبه نتنياهو رئاسة الحكومة لـ18 شهرا، يعقبها تولي جانتس لرئاسة الحكومة لـ18 شهرا أخرى.

تجدر الإشارة إلى أن القانون في إسرائيل لم يذكر سوى أنه يحظر على الوزراء الاستمرار في مناصبهم إذا ما كانوا يواجهون لوائح اتهام لأنهم غير منتخبين من الشعب.

وقال محامو حزب "ليكود"، الذي يتزعمه نتنياهو، أمام هيئة المحكمة إنه ليس من حق المحكمة الوقوف في وجه إرادة الشعب أو إرادة نوابه المنتخبين.

وكان حزب ليكود تصدر نتائج انتخابات الكنيست التي جرت في الثاني من مارس الماضي بالفوز بـ36 مقعدا من إجمالي مقاعد البرلمان الـ120