وفيات كورونا في فرنسا تتجاوز 25 ألف حالة وفاة

باريس - (د ب أ)

قالت وزارة الصحة الفرنسية اليوم الاثنين، إن حصيلة وفيات كورونا المستجد (كوفيد-19) في فرنسا، وصلت إلى 25201 حالة وفاة، بعد تسجيل 306 حالات وفاة جديدة منذ أمس الأحد.

ومع ذلك، كان الوباء يتباطأ في الأسابيع الأخيرة، مع تراجع الحصيلة اليومية بين المرضي الموجودين في المستشفيات منذ النصف الأول من أبريل الماضي.

وأوضحت الوزارة أن عدد مرضى (كوفيد-19) في الرعاية المركزة بلغ 3696 حالة اليوم الاثنين، أقل من أمس الأحد بـ123 مريضا.

ويعد هذا الرقم مؤشرا مهما على الضغط على نظام المستشفيات والذي وصل إلى ذروته التي بلغت 7200 يوم 9 أبريل.