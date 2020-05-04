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كبيرة الدبلوماسيين الأمريكيين لمنطقة جنوب ووسط آسيا تعلن أنها ستتقاعد

11:09 ص الإثنين 04 مايو 2020
كبيرة الدبلوماسيين الأمريكيين لمنطقة جنوب ووسط آسيا تعلن أنها ستتقاعد

كبيرة الدبلوماسيين الأميركيين لمنطقة جنوب ووسط آسي

(أ ف ب):

أعلنت كبيرة الدبلوماسيين الأمريكيين لمنطقة جنوب ووسط آسيا أليس ويلز الأحد أنّها ستتقاعد من منصبها.

وقالت الخارجيّة الأمريكية إنّ ويلز التي عملت مساعدةً لوزير الخارجيّة لشؤون جنوب ووسط آسيا بالإنابة، ستتقاعد في 22 مايو بعد مسيرة مهنيّة استمرّت 31 عاماً.

وكتب وزير الخارجيّة مايك بومبيو على تويتر "سأفتقد نصيحة أليس الحكيمة والجهود المتفانية لبناء العلاقات ومعالجة التحدّيات عبر جنوب ووسط آسيا".

وقال متحدّث باسم الخارجيّة الأميركيّة إنّ المساعد الجديد لوزير الخارجيّة سيكون توم فاجدا الدبلوماسي الأميركي المخضرم الذي شغل سابقاً منصب القنصل العامّ في مومباي.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعا إلى علاقة وثيقة مع الهند التي زارها في شباط/فبراير.

هذا المحتوى من

آسيا دونالد ترامب وزارة الخارجية الأمريكية

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