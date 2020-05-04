ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في باكستان إلى 20186 حالة
10:59 ص الإثنين 04 مايو 2020
إسلام آباد- (أ ش أ):
أكدت باكستان ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) اليوم الاثنين إلى 20 ألفا و 186حالة و462 حالة وفاة.
وذكرت شبكة "جيو نيوز" الباكستانية أن إقليمي "السند" و"البنجاب" سجلا أعلى أعداد الإصابة لديهما بواقع 7465 و 7524 حالة.
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