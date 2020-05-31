أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا حسن حسني امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

٧ وفيات و127 إصابة جديدة بكورونا في الجزائر

06:27 م الأحد 31 مايو 2020
٧ وفيات و127 إصابة جديدة بكورونا في الجزائر

٧ وفيات و127 إصابة جديدة بكورونا في الجزائر

الجزائر - (د ب أ)

أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في الجزائر، اليوم الأحد، عن تسجيل 7 وفيات و127 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
وذكر جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة وباء كورونا، في الموجز الصحفي اليومي، أن مجموع الوفيات وصل إلى 653.
كما أشار إلى ارتفاع إجمالي الإصابات لتبلغ 9394 موزعة عبر كل مدن البلاد.
وكشف عن تعافي 199 حالة جديدة، ليصل بذلك الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء إلى 5748، بينما لا زال 23 مريضا في العناية المركزة.

وفيات كورونا الجزائر فيروس كورونا

الخبر التالى:

بنجلاديش تعيد فتح المكاتب وتشغيل النقل برغم ارتفاع وفيات كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 23449

    عدد المصابين

  • 5693

    عدد المتعافين

  • 913

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 6148851

    عدد المصابين

  • 2727832

    عدد المتعافين

  • 370479

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الصحة تعلن أقل 3 محافظات في عدد الإصابات بكورونا