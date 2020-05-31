السعودية: تسجيل 1877 حالة جديدة مؤكدة بكورونا

الرياض- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الأحد عن تسجيل 1877 حالة جديدة مؤكدة لفيروس كورونا المستجد ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 85261 حالة، كما سجلت 3559 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 62442 حالة.

وذكرت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية، أن الحالات المسجلة وعددها 1877 حالة، 43% منها تعود لسعوديين و57% لغير سعوديين .

وأوضحت أن الحالات الجديدة التي سجلت توزعت في عدد من المدن، كما بلغ عدد الوفيات 503 حالات، بإضافة (23) حالة في مكة المكرمة، الرياض، المدينة، جدة، الدمام، والهفوف، وأغلبهم يعانون من أمراض مزمنة، حيث بلغت نسبة التعافي 73% ونسبة الوفيات 0.59%.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد الفحوص المخبرية التأكيدية لفيروس كورونا بلغ حتى الآن (822769) فحصاً، وذلك بإضافة فحوص جديدة بعدد (16200) فحص جديد .