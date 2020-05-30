أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا حسن حسني امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

الفاتيكان ينظم معسكرا ترفيهيا صيفيا للأطفال للتخفيف من آثار الإغلاق

07:49 م السبت 30 مايو 2020
الفاتيكان ينظم معسكرا ترفيهيا صيفيا للأطفال للتخفيف من آثار الإغلاق

متاحف الفاتيكان

روما - (د ب أ)

يعتزم الفاتيكان، تنظيم معسكر صيفي للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و14 عاما، لتقديم خدمات ترفيهية لهم وسط الإغلاق الناتج عن فيروس كورونا، حسبما أعلنت خدمة "فاتيكان نيوز" الإعلامية اليوم السبت.

وذكرت الخدمة الإعلامية أن هذا العرض موجه للآباء والأمهات الذين واجهوا تحديات خاصة بسبب الإغلاق الصحي الذي دام أشهر، وإغلاق المدارس بسبب جائحة فيروس كورونا.

كما سيكون للتربية الروحية دورا في المعسكر الذي سينطلق في أول يوليو تحت شعار "السعادة و الطقوس الدينية ".

وسيتم تنظيم مباريات ترفيهية في مهبط الطائرات التابع للفاتيكان، مع الاحتفاظ بقواعد التباعد الاجتماعي المطلوبة لحماية الأطفال من الفيروس.

يشار إلى أن حدائق الفاتيكان تقع خلف أسوار عالية ويتم السماح بدخولها فقط للسائحين الذين لديهم حجوزات خاصة.

الفاتيكان روما معسكر صيفي للأطفال

الخبر التالى:

هيئة فرنسية تبدأ تحليل الصندوق الأسود للطائرة الباكستانية المنكوبة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 22082

    عدد المصابين

  • 5511

    عدد المتعافين

  • 879

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 5958857

    عدد المصابين

  • 2634954

    عدد المتعافين

  • 365593

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:زيادة جديدة.. الصحة: تسجيل 1367 حالة بفيروس كورونا و34 وفاة