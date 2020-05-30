أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا حسن حسني امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

ترامب وماكرون يناقشان هاتفيا الوضع في ليبيا وهونج كونج

07:10 م السبت 30 مايو 2020
ترامب وماكرون يناقشان هاتفيا الوضع في ليبيا وهونج كونج

ترامب وماكرون

وكالات:
أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ناقش في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل كامرون قضايا هونج كونج وليبيا وأمن شبكات الاتصال، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة سكاي نيوز عربية.
هذا واستهدفت مقاتلات الجيش الوطني الليبي، فجر الجمعة، مواقع لميليشيات الوفاق في محور أبوقرين شرق مصراتة، وفق مراسل "العربية/الحدث".
وتصاعد القتال بين قوات الجيش الليبي وميليشيات الوفاق، الخميس، في عدد من المحاور جنوب العاصمة طرابلس، حيث تمكنت دفاعات الجيش من إسقاط طائرة تركية مسيّرة انتحارية.

ترامب ماكرون هونج كونج ليبيا

الخبر التالى:

ترامب: أعمال العنف في البلاد منظمة ولا علاقة لها بمقتل فلويد

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 22082

    عدد المصابين

  • 5511

    عدد المتعافين

  • 879

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 5958857

    عدد المصابين

  • 2634954

    عدد المتعافين

  • 365593

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:زيادة جديدة.. الصحة: تسجيل 1367 حالة بفيروس كورونا و34 وفاة