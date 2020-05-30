ترامب وماكرون يناقشان هاتفيا الوضع في ليبيا وهونج كونج

وكالات:

أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ناقش في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل كامرون قضايا هونج كونج وليبيا وأمن شبكات الاتصال، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة سكاي نيوز عربية.

هذا واستهدفت مقاتلات الجيش الوطني الليبي، فجر الجمعة، مواقع لميليشيات الوفاق في محور أبوقرين شرق مصراتة، وفق مراسل "العربية/الحدث".

وتصاعد القتال بين قوات الجيش الليبي وميليشيات الوفاق، الخميس، في عدد من المحاور جنوب العاصمة طرابلس، حيث تمكنت دفاعات الجيش من إسقاط طائرة تركية مسيّرة انتحارية.