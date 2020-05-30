معهد "روبرت كوخ" يسجل 738 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا

برلين- (د ب أ):

سجل معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، صباح اليوم السبت، 738 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا في غضون يوم واحد، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد 181 ألفا و196 حالة.

وذكر المعهد، أن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس بلغت حتى صباح اليوم 8489 حالة، بزيادة قدرها 39 حالة مقارنة بأمس الجمعة.

وبحسب تقديرات المعهد، بلغ عدد حالات المتعافين من الفيروس 164 ألفا و900 حالة، بزيادة قدرها نحو 800 حالة مقارنة بأمس.

ووفقا لبيانات المعهد أمس الجمعة، بلغ معدل الاستنساخ 85ر0 ما يعني أن كل عشرة مصابين قد ينقلون العدوى إلى نحو 8 أشخاص تقريبا في المتوسط. وكان المعهد أكد من قبل أنه يتعين أن يكون معدل الاستنساخ أقل من 1 لضمان انحسار الوباء. ويعكس معدل الاستنساخ وضع انتشار المرض قبل أسبوع ونصف تقريبا.​