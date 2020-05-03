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ألمانيا: العدد الفعلي لمصابي كورونا في البلاد يبلغ 25 ألف شخص

10:34 م الأحد 03 مايو 2020
ألمانيا: العدد الفعلي لمصابي كورونا في البلاد يبلغ 25 ألف شخص

وزير الصحة الألماني، ينس شبان

برلين - (د ب أ)

قال وزير الصحة الألماني، ينس شبان، مساء اليوم الأحد إن العدد الفعلي للمصابين بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا يبلغ حاليا نحو 25 ألف شخص.

وفي لقاء مع القناة الأولى بالتلفزيون الألماني (ايه آر دي) قال الوزير المنتمي إلى حزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، إن هذا العدد يستند إلى آخر تطورات الوضع صباح اليوم.

واعترف شبان بأن العدد الذي ذكره قبل بضعة أيام كان خاطئا، مشيرا إلى أنه طرح عدد المتعافين من إجمالي عدد حالات الإصابة لكنه أغفل طرح عدد حالات الوفيات ما أحدث فارقا بمقدار 6000 حالة.

وكانت ميركل قد استخدمت العدد الخاطئ الذي أعلن عنه شبان، في مؤتمرها الأخير مع رؤساء حكومات الولايات يوم الخميس

ينس شبان ألمانيا فيروس كورونا انجيلا ميركل

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