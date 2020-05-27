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البرلمان الفرنسي يوافق على تطبيق تتبُع كورونا

11:05 م الأربعاء 27 مايو 2020
البرلمان الفرنسي يوافق على تطبيق تتبُع كورونا

البرلمان الفرنسي

باريس - (د ب أ):

وافقت الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) مساء اليوم الأربعاء، على تطبيق تتبع كورونا، " ستوب كوفيد".

وأعلن البرلمان الفرنسي أن مجلس النواب وافق بالأغلبية على بيان بهذا الخصوص من حكومة الوسط برئاسة ادوارد فيليب.

وسيستخدم التطبيق إشارات "بلوتوث" لاكتشاف الهواتف الذكية القريبة من بعضها، وسيتم تحذير المستخدمين الذين يتبين لاحقا أنهم خالطوا آخرين مصابين.

وكثيرا ما أثار التطبيق مخاوف بشأن حماية البيانات حتى من معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون.

وذكرت الجمعية الوطنية أن 338 نائبا صوتوا لصالح البيان، مقابل اعتراض 215 نائبا وامتناع 21 نائبا عن التصويت.

وقال وزير الدولة الفرنسي للشؤون الرقمية، سيدريك أو، إن التطبيق قد يصبح متوافرا اعتبارا من مطلع الأسبوع المقبل.

وفي مقابلة مع صحيفة "لوفيجارو"، قال سيدريك:" هذه هي اللحظة المناسبة نظرا لتزايد اهتمام الفرنسيين بالخروج والعودة للحياة الاجتماعية مرة أخرى".

وتعد فرنسا من الدول الأوروبية الأكثر تأثرا بجائحة كورونا، حيث بلغ عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد حوالي 28 ألف و600 شخص حتى الآن.

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