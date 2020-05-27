أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا مسلسل الاختيار امتحانات الثانوية العامة رامز جلال الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

دراسة مغربية: ٩٠% من إصابات كورونا تتركز في المناطق الحضرية الأكثر ازدحامًا

01:53 ص الأربعاء 27 مايو 2020
دراسة مغربية: ٩٠% من إصابات كورونا تتركز في المناطق الحضرية الأكثر ازدحامًا

أرشيفية

كشفت دراسة رسمية مغربية، نشرت مساء أمس الثلاثاء، أن حوالى 90 بالمئة من الإصابات بفيروس كورونا في المملكة، تتركز في "المناطق الحضرية الأكثر اكتظاظًا بالسكان"، لا سيما في مراكز المدن القديمة، والمناطق التي تضم مساكن اجتماعية، ومدن الصفيح، حسبما ذكرت شبكة سكاي نيوز عربية.

أعد الدراسة الجديدة، المندوبية السامية للتخطيط، وهي الهيئة المسؤولة عن الإحصاءات الرسمية.

وبحسب الدراسة التي أجريت تمهيدا لرفع تدابير العزل، المتوقع في 10 يونيو، فإنه "كلما ازدادت المناطق حضرية، كلما ازدادت التحديات اللوجستية أمام التوعية والإحاطة، وإذا أمكن، عزل أكبر عدد من الأشخاص المعرّضين للخطر".

وكان المغرب أغلق حدوده في منتصف مارس لمواجهة تفشي الوباء، وأوقفت جميع الرحلات الجوية، وأعلنت حالة الطوارئ الصحية مع تمديد تدابير الإغلاق العام حتى 10 يونيو.

وأظهرت الدراسة أن منطقة الرباط-سلا-القنيطرة تتميّز بأعلى كثافة حضرية في البلاد إذ تبلغ نسبة الكثافة السكنية فيها 4007 نسمة لكل كيلومتر مربع، أي أكثر من ضعف المعدل الوطني البالغ 1986 نسمة/كلم مربّع.

وبالإضافة إلى الكثافة الحضرية، حذرت الدراسة من أن "خطر الإصابة يزداد في المناطق التي يعيش فيها السكان في مساكن مزدحمة"، بحسب ما نقلت "فرانس برس".

ولفتت الدراسة إلى أن ما يزيد قليلاً عن مليون أسرة تعيش في المغرب في "مساكن مزدحمة"، أي في مكان "تسكنه أسرة يقطن أكثر من ثلاثة من أفرادها في غرفة واحدة".

ويلبغ عدد سكان المغرب نحو ٣٥ مليون نسمة، فيما وصلت إصابات كورونا المعلنة رسميًا نحو ٧٥٥٦ حالة ووفاة ٢٠٢ منهم.

المناطق الحضرية فيروس كورونا المغرب

الخبر التالى:

بارقة أمل.. باحثون بريطانيون يطورون بخاخًا لعلاج الحالات المبكرة من كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 18756

    عدد المصابين

  • 5027

    عدد المتعافين

  • 797

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 5637803

    عدد المصابين

  • 2405072

    عدد المتعافين

  • 349307

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:إيطاليا تدرس تخفيف قيود التنقل بين أقاليمها