دراسة مغربية: ٩٠% من إصابات كورونا تتركز في المناطق الحضرية الأكثر ازدحامًا

كشفت دراسة رسمية مغربية، نشرت مساء أمس الثلاثاء، أن حوالى 90 بالمئة من الإصابات بفيروس كورونا في المملكة، تتركز في "المناطق الحضرية الأكثر اكتظاظًا بالسكان"، لا سيما في مراكز المدن القديمة، والمناطق التي تضم مساكن اجتماعية، ومدن الصفيح، حسبما ذكرت شبكة سكاي نيوز عربية.

أعد الدراسة الجديدة، المندوبية السامية للتخطيط، وهي الهيئة المسؤولة عن الإحصاءات الرسمية.

وبحسب الدراسة التي أجريت تمهيدا لرفع تدابير العزل، المتوقع في 10 يونيو، فإنه "كلما ازدادت المناطق حضرية، كلما ازدادت التحديات اللوجستية أمام التوعية والإحاطة، وإذا أمكن، عزل أكبر عدد من الأشخاص المعرّضين للخطر".

وكان المغرب أغلق حدوده في منتصف مارس لمواجهة تفشي الوباء، وأوقفت جميع الرحلات الجوية، وأعلنت حالة الطوارئ الصحية مع تمديد تدابير الإغلاق العام حتى 10 يونيو.

وأظهرت الدراسة أن منطقة الرباط-سلا-القنيطرة تتميّز بأعلى كثافة حضرية في البلاد إذ تبلغ نسبة الكثافة السكنية فيها 4007 نسمة لكل كيلومتر مربع، أي أكثر من ضعف المعدل الوطني البالغ 1986 نسمة/كلم مربّع.

وبالإضافة إلى الكثافة الحضرية، حذرت الدراسة من أن "خطر الإصابة يزداد في المناطق التي يعيش فيها السكان في مساكن مزدحمة"، بحسب ما نقلت "فرانس برس".

ولفتت الدراسة إلى أن ما يزيد قليلاً عن مليون أسرة تعيش في المغرب في "مساكن مزدحمة"، أي في مكان "تسكنه أسرة يقطن أكثر من ثلاثة من أفرادها في غرفة واحدة".

ويلبغ عدد سكان المغرب نحو ٣٥ مليون نسمة، فيما وصلت إصابات كورونا المعلنة رسميًا نحو ٧٥٥٦ حالة ووفاة ٢٠٢ منهم.