البحرية الأمريكية: مقاتلتان روسيتان اعترضتا طائرة تابعة لنا فوق البحر المتوسط
وكالات
أعلنت القوات البحرية الأمريكية مساء الثلاثاء، اعتراض مقاتلتان روسيتان لطائرة أمريكية، فوق البحر الأبيض المتوسط، حسبما ذكرت شبطة سكاي نيوز عربية.
وفي ١٦ أبريل الماضي، أعلن البنتاجون عن اعتراض مقاتلة حربية روسية بشكل خطير طائرة استطلاع أمريكية فوق البحر المتوسط.
ويأتي ذلك بعدما أعلن الجيش الأمريكي قبلها بأسبوع واحد، إن 11 زورقا بحرية تابعا للحرس الثوري الإيراني قامت مرارا وتكرارا باتباع نهج خطير وقامت بمضايقة سفن بحرية أمريكية متعددة تعمل في المياه الدولية لشمال الخليج العربي.
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