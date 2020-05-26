فرنسا: ارتفاع حصيلة وفيات كورونا إلى 28530 حالة

فرنسا - (أ ش أ)

أعلنت المديرية العامة للصحة الفرنسية، أن حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد، بلغت 28530 منذ الأول من مارس، وذلك بعد تسجيل 73 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكدت المديرية العامة للصحة في فرنسا، وفقا لقناة "روسيا اليوم"، أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفع إلى 145555، بعد تسجيل 275 حالة جديدة منذ أمس.

وأضافت أن 16264 مصابا بكورونا، أي أقل بـ534 من إحصاءات أمس، يتلقون العلاج في المستشفيات، لافتة إلى تراجع عدد الحالات الراقدة بوحدات العناية المركزة عبر البلاد بمقدار 54 منذ أمس، ليصبح 1555 حالة فقط.