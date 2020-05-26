الأردن: تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا

الأردن - (أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء الوباء إلى 718 .

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة أن الحالات السبع الجديدة توزعت على النحو الآتي، 3 حالات لسائقي شاحنات أردنيين قادمين عبر حدود العمري، و3 حالات لمخالطي سائق شاحنة من منطقة القويسمة بعمّان وحالة لمخالط أحد المصابين في محافظة جرش، كما سجلت 9 حالات شفاء توزعت كما يلي، 3 حالات في مستشفى الأمير حمزة، 4 في مستشفى الملك المؤسّس عبد الله الجامعي، وحالتان في مستشفى الملكة علياء.

وأشار الموجز إلى إجراء 2783 فحصاً مخبريّاً لهذا اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الجائحة وحتى الآن 167892 فحصاً.

وأوضح أنه لم يتمّ اتخاذ أيّ قرار اليوم بفتح قطاعات جديدة أو منشآت من غير المصرّح لها بالعمل، إذ تتمّ حاليّاً دراسة عودة هذه القطاعات تدريجيّاً إلى العمل وفقاً للحالة الوبائيّة، وضوابط تتعلّق بالسلامة العامّة؛ وسيتمّ الإعلان عنها فور اتّخاذها.