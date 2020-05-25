البيت الأبيض: واشنطن تعلق الرحلات من البرازيل

وكالات

أعلن البيت الأبيض، مساء اليوم الأحد، عن تعليق دخول الأجانب أراضي الولايات المتحدة، لمن زاروا البرازيل خلال الأسبوعين الأخيرين.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكيناني، إن القيود الجديدة ستساعد في منع الأجانب من نقل عدوى كورونا إلى الولايات المتحدة، لكنها لن تؤثر على التجارة مع البرازيل.

ويأتي ذلك بعد يومين من صعود البرازيل إلى المركز الثاني عالميا من حيث انتشار فيروس كورونا.

وبلغ عدد المصابين بكورونا في البرازيل 358 ألف شخص مع تسجيل 22.5 ألف وفاة في البلاد جراء الفيروس، بينما حذرت منظمة الصحة العالمية من تحول أمريكا الجنوبية إلى بؤرة جديدة لانتشار فيروس كورونا في العالم.