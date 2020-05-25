الهند تستأنف الرحلات الجوية الداخلية غدًا

وكالات

قال وزير الطيران المدني الاتحادي في الهند يوم الأحد إن الرحلات الداخلية في البلاد ستُستأنف يوم الاثنين بعد "مفاوضات شاقة" استمرت يوما وذلك بعدما سعت بعض الولايات للحد من عدد الرحلات الجوية، حسبما ذكرت رويترز.

وسيتم استئناف الرحلات الجوية بموجب تخفيف للقيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا وعلى الرغم من تسجيل زيادة يومية قياسية في عدد الإصابات الجديدة في البلاد يوم الاحد. وسُجلت 6767 إصابة جديدة ليقفز الإجمالي إلى أكثر من 131 ألف حالة.

وتستعد شركات الطيران لاستئناف حوالي ثلث رحلاتها الداخلية اعتبارا من يوم الاثنين رغم أنه لم تتضح قواعد الحجر الصحي التي قد تُفرض على الركاب.

وقال مسؤولون حكوميون محليون إن ولايات مهاراشترا في غرب الهند وتاميل نادو في الجنوب والبنغال الغربية في الشرق، وهي مراكز للأعمال وتوجد بها أكثر المطارات ازدحاما في البلاد، قالت إنها غير مستعدة لاستئناف الرحلات مع ارتفاع عدد حالات الإصابة المسجلة بفيروس كورونا.

وقال وزير الطيران المدني الهندي هارديب سينغ بوري على تويتر في ساعة متأخرة من مساء يوم الأحد إن ولايتي مهاراشترا وتاميل نادو وافقتا على تسيير عدد محدود من الرحلات الجوية اعتبارا من يوم الاثنين لكن ولاية أندرا براديش الجنوبية ستسمح بالرحلات اعتبارا من يوم الثلاثاء.

وأضاف "كان يوما طويلا من المفاوضات الشاقة مع حكومات ولايات متعددة لاستئناف عمليات الطيران المدني في البلاد... سيتم استئناف الرحلات الداخلية عبر البلاد اعتبارا من يوم غد".

وحثت البنغال الغربية الحكومة المركزية على تأجيل استئناف رحلات الركاب إلى كولكاتا مع تركيزها على أعمال الإنقاذ بعدما اجتاح الإعصار أمفان المدينة.

وقال بوري إن عمليات طيران محدودة ستبدأ في البنغال الغربية اعتبارا من يوم الخميس.

وأتاحت الحكومة الاتحادية للولايات، وعددها 28 ولاية، الحرية في اختيار القواعد الخاصة بها مما يعقد جهود الحكومة لاستئناف النشاط الاقتصادي.