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"الوطنية للإعلام" تنفي شائعة وفاة الرئيس ميشال عون

08:54 ص الأحد 24 مايو 2020
"الوطنية للإعلام" تنفي شائعة وفاة الرئيس ميشال عون

الرئيس اللبناني ميشال عون

وكالة الأنباء اللبنانية تنفي شائعة وفاة الرئيس ميشال عون

نفت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية اليوم الأحد، الشائعات التي ترددت حول وفاة الرئيس اللبناني ميشال عون.

وقالت الوكالة إن بعض المجموعات على برنامج واتساب نقلت شائعة وفاة رئيس الجمهورية اللبناني ميشال عون، وفق سبوتنيك.

وأكدت أن هذه الشائعات ليس لها أساس من الصحة، وكذبت من نقلوها على لسانها.

ونفت الوكالة أن تكون قد نشرت أي شيء من هذا القبيل، مشيرة إلى أن لا علاقة لها بأي من هذه الشائعات.

وأوضحت أن الغرض من هذه الشائعات إحداث بلبلة في البلاد.

ميشال عون الوكالة الوطنية للإعلام لبنان

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