صادرت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية 415 ساعة يد متنوعة، وأكثر من 2500 علبة سجائر وكميات من التبغ مجهولة المصدر، وذلك خلال حملات رقابية مكبرة استهدفت مكافحة الغش التجاري وحماية المواطنين من السلع غير معلومة المنشأ والبيانات التجارية.

تفاصيل ضبط الساعات والسجائر

قال المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي إن جهود الإدارة العامة للتجارة الداخلية، أسفرت عن تحرير 3 محاضر حيازة ساعات يد مجهولة المصدر بماركات مختلفة، شملت 415 ساعة يد بدون بلد منشأ أو بيانات قانونية.

وأضاف أنه تم تحرير 3 محاضر حيازة سجائر أجنبية الصنع بدون فواتير، أسفرت عن التحفظ على 2518 علبة سجائر و33 لفة تبغ مجهولة المصدر.

الإجراءات القانونية المتبعة

تم التحفظ على كافة الكميات المضبوطة من الساعات والتبغ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المحررة، وإحالتها إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، ضمانًا لحقوق المستهلك وردع المتلاعبين بسلامة الأسواق.

توجيهات رقابية مشددة

جاءت هذه الضبطيات تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، وبمتابعة ميدانية من المهندس جمال عمار، وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، لتكثيف الرقابة على الأسواق وتداول السلع الاستراتيجية بقطاعات المحافظة.