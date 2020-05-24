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ترامب مهنئا المسلمين بعيد الفطر: نأمل أن يجدوا الراحة النفسية والقوة من خلال الصلاة والعبادة

06:25 ص الأحد 24 مايو 2020
ترامب مهنئا المسلمين بعيد الفطر: نأمل أن يجدوا الراحة النفسية والقوة من خلال الصلاة والعبادة

دونالد ترامب

واشنطن - (أ ش أ):

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد رسالة تهنئة إلى المسلمين في الولايات المتحدة وحول العالم بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك.

وقال ترامب - في رسالته التي تضمنها بيان للبيت الأبيض - "أرسل وقرينتي كل التهاني للمسلمين في الولايات المتحدة وفي سائر أنحاء العالم بمناسبة احتفالهم بعيد الفطر".

وأضاف أن "عيد الفطر، معروف بكونه مهرجان الإفطار"، وهو يأتي بعد ختام شهر رمضان المبارك - وهو شهر ملؤه الصوم والصلاة والتأمل وغيرها من الشعائر التقليدية".

وقال إنه "على مدى الأسابيع والأشهر الماضية، بينما كنا نكافح الفيروس التاجي، كان اعتمادنا على إيماننا وعلى أقاربنا وأصدقائنا للمساعدة في إرشادنا خلال هذه الظروف غير المسبوقة".

وتابع أنه " بينما يحتفل المسلمون بعيد الفطر، نأمل أن يجدوا الراحة النفسية والقوة من خلال الصلاة والعبادة".

وقال الرئيس الأمريكي - في رسالته - "الآن أكثر من أي وقت مضى يتم تذكيرنا بالسلام الذي يحقق الطمأنينة، والحب الذي يرتقي بالإنسان، والعلاقات الودية بين الناس والتي يجلبها الدين إلى حياتنا"، واختتم الرسالة بقوله " كل الأمنيات بعيد فطر مبارك وسعيد ".

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دونالد ترامب عيد الفطر الولايات المتحدة البيت الأبيض

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