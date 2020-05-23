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مصادر: مهاجم بنك موسكو سجن سابقًا بتهمتي السرقة والسطو

06:54 م السبت 23 مايو 2020
مصادر: مهاجم بنك موسكو سجن سابقًا بتهمتي السرقة والسطو

تعبيرية

وكالات

أفاد مصدر في شرطة موسكو، بأن الرجل الذي هاجم أحد المصارف وسط موسكو، قال أثناء الإدلاء باعترافاته، إنه من أصحاب السوابق، وقبع في السجن بتهمتي السرقة والسطو، حسبما ذكرت روسيا اليوم.

وأضاف المصدر: "قال المتهم إنه كان محكوما مرتين بتهمة السرقة والسطو".

وأشار المصدر، إلى أن الموقوف مواطن من نيجنيفارتوفسك وكان يعمل في موسكو حمّالا.

ولفت المصدر إلى أن رجال الأمن "عثروا على أموال في الحقيبة التي جاء بها الموقوف إلى البنك".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت شرطة موسكو عن اعتقال رجل احتجز رهائن في فرع أحد المصارف.

وحسب وسائل إعلام روسية، بلغ عدد الرهائن 5 أو 6 أشخاص، إلا أن معظمهم تمكنوا من مغادرة المبنى من الباب الخلفي، قبل اعتقال الجاني.

بنك موسكو السطو السرقة

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