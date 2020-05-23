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782 حالة في 24 ساعة..أفغانستان تسجل أعلى زيادة يومية في إصابات كورونا

12:37 م السبت 23 مايو 2020
782 حالة في 24 ساعة..أفغانستان تسجل أعلى زيادة يومية في إصابات كورونا

فيروس كورونا في أفغانستان

كابول- (د ب أ):

سجلت أفغانستان أعلى زيادة يومية في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، السبت، فيما تخطط البلاد لتخفيف القيود في الأيام المقبلة.

وبحسب البيانات الرسمية، جرى تسجيل 782 حالة في الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي المصابين إلى نحو عشرة آلاف. وبالإضافة لذلك، توفى 216 شخصا في مختلف أنحاء البلاد وتعافى أكثر من ألف.

وخضع نحو 30 ألف شخص لفحص الفيروس في البلاد منذ سجلت البلاد التي يبلغ تعداد سكانها 37 مليون نسمة تقريبا أول حالة لها في فبراير.

واثبتت التحاليل المعملية إيجابية أكثر من 50 بالمئة من العينات للفيروس في الأيام الماضية فيما لا يزال الإغلاق قائما.

أفغانستان فيروس كورونا

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