روسيا تعرب عن امتنانها لأمريكا للمساعدة في مكافحة كورونا

موسكو – (أ ش أ):

أعرب نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، اليوم الجمعة، عن امتنان بلاده للولايات المتحدة للمساعدة التي قدمتها في مكافحة جائحة فيروس كورونا.

وقال ريابكوف "تسلمنا أمس الدفعة الأولى من 50 جهاز تنفس اصطناعيا من الولايات المتحدة.. إن مثل هذه البادرات، في رأينا، طبيعية تمامًا، فهي ذات طابع إنساني بحت.. نحن ممتنون للجانب الأمريكي على المساعدة المقدمة في هذه المرحلة".. حسبما ذكرت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وكانت الدفعة الأولى من أجهزة التنفس الاصطناعي وعددها 50 جهازا، قد وصلت أمس الخميس، إلى موسكو بواسطة طائرة شحن تابعة للقوات الجوية الأمريكية. ومن المتوقع وصول دفعة جديدة من أجهزة التنفس الاصطناعي وعددها 150 جهازا، خلال الأسبوع القادم.