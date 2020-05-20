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بسبب كورونا.. ترامب يردّ على "معتوه في الصين"

05:44 م الأربعاء 20 مايو 2020
بسبب كورونا.. ترامب يردّ على "معتوه في الصين"

دونالد ترامب

(وكالات):

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، الصين بالتسبب في قتل عدد كبير من الأشخاص في العالم، وذلك بسبب ما اعتبره "عدم كفاءة في إدارة أزمة فيروس كورونا "كوفيد-19".

وكتب ترامب في تغريدة "معتوه في الصين نشر بيانا اتهم فيه الجميع، باستثناء الصين، بنشر الوباء الذي أودى بحياة مئات آلاف الأشخاص".

وأضاف "أكون ممتنا لو توضحون لهذا الأحمق بأن عدم كفاءة الصين، ولا شيء آخر، تسببت بعملية القتل الجماعية العالمية هذه!"، بحسب ما نقلته "سكاي نيوز".

ويشدد الرئيس الأمريكي منذ عدة اسابيع على أن الحصيلة الثقيلة لكوفيد-19، وهي أكثر من 320 ألف وفاة في العالم، كان بالإمكان تجنبها في حال تصرفت الصين بشكل مسؤول منذ ظهور الفيروس في مدينة ووهان.

وقبل أسبوع، هدد بقطع العلاقات كلها مع العملاق الصيني وأكد أنه لا يرغب في الوقت الحالي التحادث مع نظيره الصيني شي جينبينج.

وجه ترامب عدة اتهامات للصين، بما في ذلك أنها حاولت حجب أدلة عن انتقال الفيروس بين البشر، وضغطت على منظمة الصحة العالمية لكي لا تعلن التفشي حالة طوارئ، ورفضت مشاركة بيانات وعينات، ولم تسمح بمقابلة علمائها ودخول منشآتها.

وردت الصين، الثلاثاء، بقول المتحدث باسم خارجيتها تشاو ليجيان إن الرسالة مليئة بالافتراءات.

واتهمت بكين ترامب الذي يرأس الدولة الأكثر تضرراً على المستوى العالمي بالوباء مع تسجيل أكثر من 90 ألف وفاة، بالسعي إلى "التنصل من التزاماته" تجاه المنظمة.

دونالد ترامب الصين فيروس كورونا كوفيد-19

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