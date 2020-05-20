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روسيا: 8764 إصابة جديدة بكورونا وإجمالي المصابين يتجاوز 300 ألف مصاب

11:18 ص الأربعاء 20 مايو 2020
روسيا: 8764 إصابة جديدة بكورونا وإجمالي المصابين يتجاوز 300 ألف مصاب

أرشيفية

موسكو- (أ ش أ):
أعلن المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد تسجيل 8764 إصابة جديدة بالفيروس خلال الــ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في عموم البلاد إلى 308 ألاف و705 إصابات.
وذكر بيان للمركز الروسي اليوم الأربعاء أن الإصابات الجديدة سُجلت في 85 منطقة وإقليما روسيا،مشيرا إلى تسجيل 2699 إصابة من الإصابات الجديدة في العاصمة الروسية (موسكو).
وأضاف البيان أن 9262 شخصا تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية بعد تعافيهم من الفيروس، ليصل إجمالي الذين تعافوا من الفيروس التاجي إلى 85 ألفا و 392 شخصا.. موضحا أنه تم تسجيل 135 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد في روسيا خلال اليوم الماضي، ليرتفع إجمالي الوفيات 2972 شخصا.

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فيروس كورونا موسكو روسيا

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