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كوريا الجنوبية تسجل أقل من 10 إصابات بـ"كورونا" لليوم الرابع على التوالي

11:49 ص السبت 02 مايو 2020
كوريا الجنوبية تسجل أقل من 10 إصابات بـ"كورونا" لليوم الرابع على التوالي

كوريا الجنوبية

سول- (أ ش أ):

سجلت كوريا الجنوبية أقل من 10 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية لليوم الرابع على التوالي؛ ما يعطي الضوء الأخضر للمضي قدما في تنفيذ خطة الحكومة بتخفيف بعض قواعد التباعد الاجتماعي خلال الأيام القادمة.

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية - في نسختها باللغة الإنجليزية - عن المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن الست إصابات الجديدة رفعت إجمالي الإصابات إلى 10780، مشيرة إلى أن ذروة الإصابات كانت يوم 29 فبراير وبلغت 909 إصابات.

وذكرت الوكالة أنه رغم الدلائل الواضحة على تباطؤ عدد الإصابات المسجلة يوميا محليا تبقى الدولة الآسيوية متيقظة للحالات الوافدة من الخارج.

وأفادت المراكز الكورية بأن جميع الحالات المسجلة اليوم واردة من الخارج وهو ما يزيد إجمالي الحالات المسجلة الواردة من الخارج إلى 1081، مشيرة إلى أن أكثر من 90 في المائة من الحالات الواردة من الخارج هي لمواطنين كوريين جنوبيين.

ونوهت المراكز إلى أنه تم تسجيل حالتي وفاة بالفيروس لترتفع محصلة الوفيات إلى 250 حالة وفاة.

وصرح مسؤول بوزارة الصحة بأنه رغم أن عدد المرضى الجدد ينخفض غير أن السلطات لا تزال قلقة حيال أنه ما يزال هناك عدد قليل من المرضى لم يتسن معرفة كيف تعرضوا للإصابة، داعيا الكوريين الجنوبيين الذين يقضون عطلات الآن إلى اتباع قواعد التباعد الاجتماعي ووضع الكمامات الواقية.

هذا المحتوى من

Asha
كوريا الجنوبية فيروس كورونا التباعد الاجتماعي مكافحة الأمراض

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