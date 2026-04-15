انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سياسات رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في مجالي الطاقة والهجرة خلال مقابلة هاتفية مع قناة سكاي نيوز أمس.

وتضمنت تصريحات ترامب تلميحات حول إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران قبل الزيارة الملكية.

تصريحات ترامب حول أزمة القواعد العسكرية

وتوترت العلاقات بين ترامب وستارمر منذ أن رفضت المملكة المتحدة في البداية طلب الرئيس الأمريكي باستخدام القواعد العسكرية البريطانية في عمليات هجومية ضد إيران، وهو الموقف الذي اعتبرته بريطانيا غير قانوني.

وفي سياق متصل، تناولت تصريحات ترامب أزمة الطاقة، حيث قال: "أنا معجب بستارمر، لكنني أعتقد أنه وقع في خطأ مأساوي بإغلاق حقول النفط في بحر الشمال"، في إشارة إلى حظر حكومة حزب العمال الحالية للتنقيب الجديد في بحر الشمال لأسباب بيئية.

ترامب يهاجم سياسات بريطانيا

تابع الرئيس الأمريكي في مقابلته: "كما ترون، أسعار الطاقة لديكم هي الأعلى في العالم"، مضيفا أن ستارمر ارتكب خطأ آخر فيما يتعلق بملف الهجرة، مدعيا أن البلاد تتعرض للغزو وسط سياسات حكومية مجنونة.

وأردف ترامب: "أحب بلدكم، وأتمنى أن أراه يزدهر. لكن إذا كانت لديكم سياسات هجرة سيئة وسياسات طاقة سيئة، فستعانون من أسوأ ما في كليهما. لن تنجحوا، هذا مستحيل".

ترامب يهدد الاتفاق التجاري مع بريطانيا

وفيما يتعلق بالعلاقة الخاصة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، عكست تصريحات ترامب موقفه السابق بأن المملكة المتحدة لم تكن موجودة عندما كانت واشنطن بحاجة إليها.

وبدا أن الرئيس الأمريكي وجه تهديد لاتفاقية التجارة بين البلدين، قائلا: "لقد قدمنا لهم صفقة جيدة ويمكن تغييرها في أي وقت".

ترامب يكشف مصير مفاوضات إيران

على صعيد أخر، شملت تصريحات ترامب تلميحات بأن إنهاء الحرب مع إيران بات وشيك، قائلا إن التوصل إلى اتفاق قبل الزيارة الملكية أمر ممكن الحدوث.

وكانت المفاوضات التاريخية التي تهدف إلى إنهاء حرب إيران قد انتهت في إسلام آباد خلال عطلة نهاية الأسبوع دون التوصل إلى اتفاق بعد المحادثات استمرت 21 ساعة.

وألمح ترامب إلى إمكانية إجراء المزيد من المحادثات، حيث صرح لصحيفة نيويورك بوست يوم الثلاثاء بأن هناك شيء ما قد يحدث في باكستان خلال اليومين المقبلين.