عاقبت محكمة جنح القاهرة الجديدة رجل الأعمال "أمير الهلالي"، المعروف إعلاميًا بـ"مستريح السيارات"، بالحبس لمدة 3 سنوات وكفالة 10 آلاف جنيه، في اتهامه بقضية تحرير شيك دون رصيد.



القضاء يحسم ملفات "مستريح السيارات".. أحكام مشددة وغرامات

وكانت محكمة جنح القاهرة أول درجة قد أسدلت الستار على حكمها في 10 معارضات لرجل الأعمال "أمير الهلالي"، المعروف إعلاميًا بـ"مستريح السيارات"، على أحكام غيابية صادرة ضده بإجمالي مدة حبس 30 سنة.

وقضت المحكمة برفض معارضة المتهم في 10 قضايا، تنوعت بين النصب والاستيلاء على أموال المواطنين، بزعم شراء سيارات من الخارج بأسعار أقل من السوق، وتأييد حبسه 3 سنوات وكفالة 300 ألف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتًا لحين الاستئناف على الحكم في كل قضية.

تفاصيل أحكام جديدة ضد المتهم بالنصب على المواطنين

ومن جانبها، أصدرت محكمة جنح التجمع الخامس حكمها على رجل الأعمال أمير الهلالي، المعروف إعلاميًا بـ"مستريح السيارات"، بالحبس سنتين مع الشغل وكفالة 300 ألف جنيه، في الاتهامات المنسوبة إليه.

كما قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة بتغريم رجل الأعمال "أمير الهلالي"، المعروف بـ"مستريح السيارات"، مبلغ 2 مليون جنيه في القضية رقم 6689 لسنة 2025، مع رد قيمة المبالغ للضحايا.

