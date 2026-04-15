حكم جديد من القضاء ضد "مستريح السيارات"

كتب : أحمد عادل

12:24 م 15/04/2026 تعديل في 12:54 م

أحكام جديدة ضد "مستريح السيارات"

عاقبت محكمة جنح القاهرة الجديدة رجل الأعمال "أمير الهلالي"، المعروف إعلاميًا بـ"مستريح السيارات"، بالحبس لمدة 3 سنوات وكفالة 10 آلاف جنيه، في اتهامه بقضية تحرير شيك دون رصيد.

القضاء يحسم ملفات "مستريح السيارات".. أحكام مشددة وغرامات

وكانت محكمة جنح القاهرة أول درجة قد أسدلت الستار على حكمها في 10 معارضات لرجل الأعمال "أمير الهلالي"، المعروف إعلاميًا بـ"مستريح السيارات"، على أحكام غيابية صادرة ضده بإجمالي مدة حبس 30 سنة.

وقضت المحكمة برفض معارضة المتهم في 10 قضايا، تنوعت بين النصب والاستيلاء على أموال المواطنين، بزعم شراء سيارات من الخارج بأسعار أقل من السوق، وتأييد حبسه 3 سنوات وكفالة 300 ألف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتًا لحين الاستئناف على الحكم في كل قضية.

تفاصيل أحكام جديدة ضد المتهم بالنصب على المواطنين

ومن جانبها، أصدرت محكمة جنح التجمع الخامس حكمها على رجل الأعمال أمير الهلالي، المعروف إعلاميًا بـ"مستريح السيارات"، بالحبس سنتين مع الشغل وكفالة 300 ألف جنيه، في الاتهامات المنسوبة إليه.

كما قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة بتغريم رجل الأعمال "أمير الهلالي"، المعروف بـ"مستريح السيارات"، مبلغ 2 مليون جنيه في القضية رقم 6689 لسنة 2025، مع رد قيمة المبالغ للضحايا.

طعنتان بالصدر.. لماذا قتل عامل شقيقته في منزل العيلة بالجيزة؟

النيابة العامة تطلق خدمة إلكترونية لتتبع الهواتف المفقودة والمسروقة

كيف أوقع خربوش بالوجه "مندوب بولاق" في كمين المباحث وما سر "الديون"؟

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"ليبقى صوت لبنان حاضراً".. نانسي عجرم تتراجع عن قرار إيقاف نشاطها الفني
زووم

"ليبقى صوت لبنان حاضراً".. نانسي عجرم تتراجع عن قرار إيقاف نشاطها الفني
أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير بعد زيادتها رسميًا.. للمصريين والأجانب
أخبار مصر

أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير بعد زيادتها رسميًا.. للمصريين والأجانب
حكم جديد من القضاء ضد "مستريح السيارات"
حوادث وقضايا

حكم جديد من القضاء ضد "مستريح السيارات"
جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 لمدارس المتفوقين (STEM).. الفرصة الثانية
مدارس

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 لمدارس المتفوقين (STEM).. الفرصة الثانية
الاستعداد المسبق.. بيان مهم من "السياحة" بشأن الحج 2026
أخبار مصر

الاستعداد المسبق.. بيان مهم من "السياحة" بشأن الحج 2026

أخبار

المزيد

أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير بعد زيادتها رسميًا.. للمصريين والأجانب
الإسكان تحسم الجدل بشأن فتح حجز شقق سكن لكل المصريين 9
رسميا.. ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 بعد اعتماد الوزير