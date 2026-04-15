قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف خلال زيارته إلى بكين، إن بلاده قادرة على تعويض أي عجز في إمدادات النفط الصيني والذي نتج عن الحرب الإيرانية.

وجاءت تصريحات لافروف عقب اجتماع عقده مع الرئيس الصيني شي جين بينج، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية ووكالة أسوشيتد برس.

بدائل نقص النفط الصيني

وأضاف وزير الخارجية الروسي: "بالطبع يمكن أن تعوض روسيا النقص في الموارد، الذي نشأ في الصين ودول أخرى تريد العمل معنا بطريقة متكافئة، في تبادل للمنفعة".

وفي السياق ذاته، اتهم لافروف الولايات المتحدة باستخدام الحرب في الخليج العربي للسيطرة على النفط الإيراني والتأثير على مسار النفط الصيني.

تأمين النفط الصيني والعلاقات الثنائية

وكان الرئيس الصيني شي جين بينج قد صرح في وقت سابق بأن استقرار وموثوقية العلاقات بين الصين وروسيا يعد بمثابة أمر "ثمين بشكل خاص" في ظل مشهد دولي يتداخل فيه التغيير مع الفوضى.

وخلال اجتماعه مع لافروف، أوضح شي جين بينج أن الحيوية القوية والدلالة النموذجية لمعاهدة الصداقة بين البلدين تبرز بشكل أكبر في هذا السياق الذي يشهد أزمة النفط الصيني.

وأضاف الرئيس الصيني أن وزارتي خارجية البلدين تحتاجان إلى التنفيذ الكامل للتوافق الذي تم التوصل إليه بينه وبين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، داعيا إلى تعزيز التواصل الاستراتيجي والتنسيق الدبلوماسي الوثيق.

كما حث على تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين بكين وموسكو بحيث ترتقي إلى مستوى أعلى، وتسير بخطى أكثر ثباتا، وتمضي أبعد.

خلفية مباحثات النفط الصيني

وتعمقت العلاقات بين الصين وروسيا في السنوات الأخيرة، خاصة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في أوائل عام 2022.

وأضفى النهج غير التقليدي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه الحرب في أوكرانيا المزيد من التعقيد على العلاقة، لكنه لم يغيرها بشكل جذري.

وكان لافروف قد وصل إلى الصين أمس الثلاثاء في زيارة تستمر يومين بدعوة من نظيره الصيني وانج يي، لمناقشة ملفات مشتركة من بينها أزمة النفط الصيني.